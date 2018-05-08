Акции «Роснефти» выросли на 0,8 %

Акции «Роснефти» на открытии торгов Московской биржи выросли на 0,8 %, до 389,7 рубля за бумагу, после новости о том, что катарский суверенный фонд (QIA) станет владельцем 18,93 % акций «Роснефти», сообщает ТАСС.

Консорциум суверенного фонда Катара и швейцарского трейдера Glencore расторг соглашение с китайской компанией CEFC о продаже ей 14,16 % акций «Роснефти». Этот пакет получит дочерняя структура QIA.

«ВТБ» может прокредитовать катарский суверенный фонд QIA для покупки акций «Роснефти» в рамках сделки с швейцарским трейдером Glencore, сообщил глава «ВТБ» Андрей Костин. «Можем, мы всегда готовы кредитовать, это же наша работа», — сказал Костин в ответ на вопрос о возможности кредитования.

Напомним, 6 мая стало известно, что эксперты инвестиционной компании «Финам» прогнозируют стабилизацию курса российской валюты на фоне растущей нефти.