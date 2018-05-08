«Аква Зооцентр» бесплатно привезёт ужин для новосибирских кошек и собак

Крупная сеть новосибирских зоомагазинов «Аква Зооцентр» предоставляет возможность купить товары для животных как в магазинах, получив квалифицированную рекомендацию от специалистов, так и приобрести всё необходимое онлайн.

«Аква Зооцентр» уже на протяжении 10 лет заботится о братьях наших меньших, успешно занимаясь продажей популярных, а также эксклюзивных товаров для животных. Сеть представлена 13-ю магазинами во всех районах города Новосибирска.

Самый крупный филиал «Аква Зооцентра» расположен по адресу: улица Орджоникидзе, 30. В зоомагазине можно найти всё, что нужно для комфортной жизни домашних питомцев. Также здесь огромный ассортимент товаров для аквариумистики (род занятий, связанный с моделированием экосистемы в замкнутом искусственном водоёме — прим. Сиб.фм).



Для удобства покупателей всё необходимое можно приобрести не выходя из дома в интернет-магазине akva-zoomarket.ru.

«Заказать товар в интернет-магазине очень просто. Для заказа понравившегося товара необходимо добавить его в корзину и подтвердить заказ, либо просто осуществить заказ по телефону», — отметил руководитель интернет-магазина akva-zoomarket.ru Алексей Михайлов.



При заказе товаров в интернет-магазине доставка по Новосибирску — бесплатная. Исключением являются отдалённые районы города: Советский, Первомайский, Пашино и Кольцово — обойдётся в 250 рублей. Покупатель получает заказ через курьера в течение дня.

Магазин товаров для животных «Аква Зооцентр» очень удобен, хозяева могут купить своим питомцам всё: от питания и до игрушек — в одном месте, что существенно сэкономит время.

«Огромный ассортимент товаров и низкие цены привлекательны для всех. Приглашаем посетить наши зоомагазины и порадовать покупками своих питомцев», — сообщила пресс-служба «Аква Зооцентра».

Напомним, в апреле исследование показало, что жители Новосибирска предпочитают в качестве домашних животных кошек.