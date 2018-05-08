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Четверо погибли при столкновении микроавтобуса и экскаватора в Красноярском крае

 8 мая, 11:09
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Четверо погибли при столкновении микроавтобуса и экскаватора в Красноярском крае
фото с сайта 24.мвд.рф

По информации краевого МВД, на участке дороги, где произошло ДТП, шёл ремонт, были выставлены соответствующие знаки и бордюры.

В ночь на 8-е мая на 652 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» водитель микроавтобуса «Тойта Хайс», следовавший со стороны Кызыла в Абакан, не справился с управлением и врезался в экскаватор.

В результате ДТП на месте погибли 24-летний водитель микроавтобуса, 18 и 21 -летние девушки, 52-летний мужчина. Ещё пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализировали.

«В настоящее время на месте происшествия работают госавтоинспекторы. Доследственную проверку проводят сотрудники МО МВД России „Шушенский“», — сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскоому краю.

Напомним, в мае стало известно, что владелец смертельного рейса Новосибирск-Бийск, где погибло три человека, отправится под суд.

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