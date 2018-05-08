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Не проспи «Подъём»

 8 мая, 08:15
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Не проспи «Подъём»
фото предоставлено организаторами тренинг-марафона «подъём»

65 тренингов по бизнесу, маркетингу и практической психологии в загородном курортном комплексе PARUS medical resort&spa за пять дней помогут участникам поставить чёткие цели, наметить планы их достижения и научиться управлять своими эмоциями, временем и информацией.

Уже совсем скоро в Новосибирске пройдёт седьмой тренинг-марафон «Подъём». С 16 по 20 мая в загородном курортном комплексе можно будет додумать, докрутить идеи, и, оказавшись в безопасной среде, узнать много нового о себе. Настоящий детокс для души, тела и разума.

Участники смогут выбрать для посещения такие темы тренингов, мастер-классов и практических занятий, которые будут соответствовать их актуальным запросам в личной и профессиональной жизни. Под руководством опытных тренеров, психологов и коучей участники смогут взглянуть на свою жизнь со стороны.

Этот шаг станет первым и позволит увидеть проблемы, о которых в бесконечном вихре повседневных дел некогда было даже подумать. Например, можно будет задать себе вопрос «я правда живу от выходных до выходных или в моей работе есть польза и развитие для меня?» и ответить на него. Затем самые важные вопросы будут вспоминаться один за другим.

«Есть мнение, что психологи работают только с нездоровыми людьми. Но психология, как раз наоборот, может помочь только тем, кто сам готов взять ответственность за свою жизнь и решения, не перебрасывая её на специалистов/общество/обстоятельства/мир, нужное подчеркнуть», — рассказали корреспонденту Сиб.фм организаторы тренинг-марафона «Подъём».

Для бизнесменов и профессионалов своего дела в этом году организаторы предлагают новые обучающие форматы: бизнес-квесты и деловые игры, такие как «Канбан-пицца» и «Олимпик», участники которых решают специфические задачи, получая опыт принятия решений в непредсказуемых обстоятельствах. По словам тренеров, деловые игры позволяют моделировать рабочие процессы, учат пользоваться инструментами гибкого управления временем и ресурсами в сложных условиях.

До «Подъёма» осталось чуть больше недели. А до 9 мая на пакет участия «Без проживания» действует специальная цена — принять участие во всех тренингах и активностях марафона, получить промо-пакет участника с подарком и не беспокоиться о питании в течение дня можно, существенно сэкономив.

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