Новосибирская область усилит приграничное сотрудничество

Правительство Новосибирской области поддержало внесение изменений в региональный закон «О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях Новосибирской области», сообщает Правительство Новосибирской области.

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании Правительства региона, которое 7 мая провел врио первого зампреда Правительства Владимир Знатков.

Представивший проект закона начальник управления международных связей администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Сергей Санников сообщил, что закон Новосибирской области от 13 ноября 2000 года № 125-ОЗ «О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях Новосибирской области» приводится в соответствие с федеральным законом от 26 июля 2017 года № 179 — ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества». По его словам, принятые меры направлены на укрепление и обеспечение соответствующего правового регулирования приграничного сотрудничества нашего региона.

«Напомню, что Новосибирская область является приграничным субъектом Российской Федерации и имеет общую границу с Республикой Казахстан, протяжённость которой составляет 317 километров. Это граница Баганского, Чистоозерного, Купинского, Карасукского районов. Так, в закон вносятся изменения в части разграничения полномочий между органами государственной власти Новосибирской области в сфере приграничного сотрудничества», — отметил Сергей Санников.

Одобренные изменения в закон будут направлены на дальнейшее рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Напомним, Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей защиту границы РФ от террористов, нелегальной миграции и наркотрафика.