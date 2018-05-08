Новосибирские подводники привезли 25 медалей с Чемпионата страны

Спортсмены по подводному спорту из Новосибирской области достойно выступили на Чемпионате России.

По итогам Чемпионата России по подводному спорту (плавание в ластах), проходившего в Санкт-Петербурге, Новосибирские спортсмены выиграли 25 медалей различного достоинства. Шесть спортсменов из столицы Сибири прошли отбор для участия в Чемпионате мира.

«На главном национальном старте года пловцы-подводники из Новосибирской области выиграли девять золотых медалей — шесть в индивидуальных зачётах и три в эстафетах. При этом сразу по две золотых медали в личном первенстве завоевали Павел Кабанов и Мария Патласова. Стоит отметить, что Мария Патласова установила новый рекорд России на дистанции 400 метров в плавании в классических ластах», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

На Чемпионате мира выступят новосибирцы Павел Казанцев, Мария Патласова, Владимир Журавлев, Алексей Казанцев, Лидия Стадник и Вера Илюшина. Он пройдет в Белграде с 14 по 21 июля.

Напомним, в апреле 60 медалей принесли пловцы Новосибирской области с Чемпионата и первенства СФО.