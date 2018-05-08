Опоздавших учеников новосибирской школы держат на улице под дождём

Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях на спартанские условия одной из местных школ: если ребёнок опоздал, он должен в любую погоду стоять на улице.

По словам женщины, странная ситуация происходит уже не первый день в школе № 195, расположенной по адресу Высоцкого,1 в Новосибирске. Она уверяет, что директор образовательного учреждения распорядился закрывать двери ровно в 7:55 и ждать звонка на перемену.

«Все те ученики, кто опоздал к назначенному времени, ждут разрешения войти на улице в любую погоду, в любое время года, даже зимой. Это касается и старшеклассников, и даже учеников начальной школы», — рассказала очевидица в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях активно обсуждают ситуацию: есть те, кто поддерживает меры директора, а есть те, кто открыто осуждает за это.

«Как такие меры могут быть законны? У директора с головой не в порядке, её к ответственности привлекать нужно, а не обсуждать. Как можно не пустить ребёнка в школу? Всякое может быть, забыл что-то, вернулся домой, не все же прогульщики и курильщики», — негодует один из подписчиков Евгений Л.

«А если ребёнок едет на автобусе, бывает и так, что вышел вовремя, а в нужное время транспорт не пришёл, или по дороге сломался и пришлось пересаживаться? В конце концов с учётом погоды можно запускать в холл на первом этаже, и пусть ждёт там. Но на самом деле это произвол конечно», — написала жительница Новосибирска Наталья Т.

Нашлись такие, которые поддержали меры директора.

«Вы господа родители такие всеправые. А попробуйте без подобных методов сохранять дисциплину в школе», — высказался под постом Иван В.

Напомним, в апреле возвращавшуюся из школы домой девочку облили кислотой в Барнауле.