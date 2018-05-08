6 баллов
+5 °C

Опоздавших учеников новосибирской школы держат на улице под дождём

 8 мая, 12:12
подходящие темы
Опоздавших учеников новосибирской школы держат на улице под дождём
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях на спартанские условия одной из местных школ: если ребёнок опоздал, он должен в любую погоду стоять на улице.

По словам женщины, странная ситуация происходит уже не первый день в школе № 195, расположенной по адресу Высоцкого,1 в Новосибирске. Она уверяет, что директор образовательного учреждения распорядился закрывать двери ровно в 7:55 и ждать звонка на перемену.

«Все те ученики, кто опоздал к назначенному времени, ждут разрешения войти на улице в любую погоду, в любое время года, даже зимой. Это касается и старшеклассников, и даже учеников начальной школы», — рассказала очевидица в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях активно обсуждают ситуацию: есть те, кто поддерживает меры директора, а есть те, кто открыто осуждает за это.

«Как такие меры могут быть законны? У директора с головой не в порядке, её к ответственности привлекать нужно, а не обсуждать. Как можно не пустить ребёнка в школу? Всякое может быть, забыл что-то, вернулся домой, не все же прогульщики и курильщики», — негодует один из подписчиков Евгений Л.

«А если ребёнок едет на автобусе, бывает и так, что вышел вовремя, а в нужное время транспорт не пришёл, или по дороге сломался и пришлось пересаживаться? В конце концов с учётом погоды можно запускать в холл на первом этаже, и пусть ждёт там. Но на самом деле это произвол конечно», — написала жительница Новосибирска Наталья Т.

Нашлись такие, которые поддержали меры директора.

«Вы господа родители такие всеправые. А попробуйте без подобных методов сохранять дисциплину в школе», — высказался под постом Иван В.

Напомним, в апреле возвращавшуюся из школы домой девочку облили кислотой в Барнауле.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
 25 апреля, 15:04 • статья

Успех на правом берегу

В Новосибирске открылся новый филиал «Успеха» на Красном проспекте

Талант из лошадки

 6 апреля, 11:40 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.
 26 апреля, 12:37 • новость

В Новосибирске неизвестные развернули памятник БМП

Памятник на въезде в город развернули задом наперёд — теперь он стоит правильно, но кто это сделал, неизвестно.