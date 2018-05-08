6 баллов
+5 °C

Посетителям Новосибирского зоопарка показали лунных медвежат

 8 мая, 11:36
были упомянуты
подходящие темы
Посетителям Новосибирского зоопарка показали лунных медвежат
фото Андрея Полякова из группы «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте»

Двое маленьких и косолапых гималайских мишек вместе с мамой перешли в доступный для наблюдений вольер в Новосибирске.

Трое детёнышей появились у медведицы Челси в Новосибирском зоопарке 12 января. Поначалу только по звукам сотрудники догадывались, что малышей несколько, а не один. Первые два месяцы медвежата не выходили из укрытий, только в марте они показались на улице.

Когда они стали посмелее, ветеринары осмотрели и определили пол новых жителей зоопарка: два мальчика и девочка.

«Детёныши в первое время находились на улице ровно столько времени, сколько требовалось медведице, чтобы поесть. По мере того, как они подрастали, прогулки становились всё длиннее. Сейчас они подолгу гуляют, едят кашу, активно играют. У каждого медвежонка на груди есть характерная видовая отметина — белая полоса, изогнутая, как полумесяц. Поэтому гималайских медведей называют лунный медведь. Когда детёныши рождаются, они покрыты серовато-белым пушком. Он постепенно сменяется чёрным мехом, и пятно на груди становится ярким, светлым», — рассказала зоотехник отдела хищных животных Светлана Воробьева в группе «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

Одного медвежонка (самца) по программе сохранения вида отправили в другой зоопарк. С мамой Челси остались два малыша. Переезд в другой вольер насторожил медвежат: они держатся около мамы, внимательно осматриваются, принюхиваются. Но биологи зоопарка отметили, что к новому месту косолапые привыкнут быстро, и тогда начнется беготня по брёвнам, кувырки и наблюдение за посетителями.

Напомним, в мае тонны мусора собрали на аутизм-френдли субботнике в Новосибирском зоопарке.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 20.12.2017, 10:51 • интервью

Творчество — это воровство

Режиссёр Алексей Резников — о том, почему не оставил только документальные кадры о научных экспедициях, какие «бабочки» есть у китов и чем привлекает Камчатка.
 13.12.2017, 14:07 • статья

Закон наплакал

До конца года Государственная Дума РФ пытается успеть принять крупный закон, рассматриваемый уже семь лет. Разбираемся, чем хорош и чем плох законопроект о об ответственном обращении с животными.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.
 26 апреля, 12:37 • новость

В Новосибирске неизвестные развернули памятник БМП

Памятник на въезде в город развернули задом наперёд — теперь он стоит правильно, но кто это сделал, неизвестно.