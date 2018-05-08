Посетителям Новосибирского зоопарка показали лунных медвежат

Двое маленьких и косолапых гималайских мишек вместе с мамой перешли в доступный для наблюдений вольер в Новосибирске.

Трое детёнышей появились у медведицы Челси в Новосибирском зоопарке 12 января. Поначалу только по звукам сотрудники догадывались, что малышей несколько, а не один. Первые два месяцы медвежата не выходили из укрытий, только в марте они показались на улице.

Когда они стали посмелее, ветеринары осмотрели и определили пол новых жителей зоопарка: два мальчика и девочка.

«Детёныши в первое время находились на улице ровно столько времени, сколько требовалось медведице, чтобы поесть. По мере того, как они подрастали, прогулки становились всё длиннее. Сейчас они подолгу гуляют, едят кашу, активно играют. У каждого медвежонка на груди есть характерная видовая отметина — белая полоса, изогнутая, как полумесяц. Поэтому гималайских медведей называют лунный медведь. Когда детёныши рождаются, они покрыты серовато-белым пушком. Он постепенно сменяется чёрным мехом, и пятно на груди становится ярким, светлым», — рассказала зоотехник отдела хищных животных Светлана Воробьева в группе «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

Одного медвежонка (самца) по программе сохранения вида отправили в другой зоопарк. С мамой Челси остались два малыша. Переезд в другой вольер насторожил медвежат: они держатся около мамы, внимательно осматриваются, принюхиваются. Но биологи зоопарка отметили, что к новому месту косолапые привыкнут быстро, и тогда начнется беготня по брёвнам, кувырки и наблюдение за посетителями.

Напомним, в мае тонны мусора собрали на аутизм-френдли субботнике в Новосибирском зоопарке.