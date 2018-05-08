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Продавца радиодеталями застрелили на рынке в Новосибирске

 8 мая, 10:39
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Продавца радиодеталями застрелили на рынке в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Гостя из ближнего зарубежья нашли мёртвым в машине рядом с Ленинским рынком в Новосибирске.

На улице Троллейной застрелили мужчину. Его бездыханное тело нашли в собственном автомобиле Toyota днём 7 мая.

Погибший оказался приезжим из ближнего зарубежья, торговал радиодеталями на рынке. Об этом сообщили очевидцы в группах «Инцидент Новосибирск» и «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«На месте работают сотрудники полиции и бригада реанимации. Также присутствуют родственники погибшего», — сообщили подписчики в соцсети сразу после обнаружения тела.

На данный момент сотрудники новосибирской полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, в марте пенсионер открыл стрельбу из травмата в Новосибирске.

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