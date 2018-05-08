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Российский вертолёт разбился в Сирии

 8 мая, 12:31
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Российский вертолёт разбился в Сирии
фото с сайта mil.ru

В результате крушения Ка-52 погибли оба российских пилота, предварительная причина инцидента — техническая неисправность.

В Сирии разбился российский военный вертолёт Ка-52 во время выполнения планового полёта над восточными районами республики. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

В Минобороны России подтвердили, что оба пилота погибли, тела летчиков найдены и доставлены на аэродром, сообщают РИА Новости.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» разработали в начале 1990-х годов в ОКБ имени Камова. Он предназначен для уничтожения бронированных и небронированных наземных и воздушных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.

Напомним, в мае в Сирии разбился российский истребитель.

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