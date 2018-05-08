Суд оштрафовал кидавшуюся младенцем в новосибирской больнице медсестру

Бывшую сотрудницу детской городской больницы № 4 родители маленьких пациентов поймали на грубом обращении с детьми; инцидент получил огласку, медсестру привлекли к уголовной ответственности.

7 апреля в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте» появился пост с видео. На записи женщина в медицинской форме грубо кинула в кроватку младенца. Автор видео — мама пациента четвёртой детской больницы — сообщила, что стала свидетелем грубого обращения медсестры с ребёнком. По словам женщины, пострадавший ребёнок находился в отделении для детей-отказников.

Следственный комитет провёл проверку по факту публикации в соцсетях, по итогам которой возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Дело дошло до суда.

Пока велось следствие, подозреваемая уволилась из больницы, а региональный минздрав решил оборудовать камерами детские больницы Новосибирской области.

Данные для усыновления девочки поступили в органы опеки, в данное время есть несколько семей, которые готовы её удочерить. А грубая медсестра выслушала приговор: по решению суда она будет обязана выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, 10 апреля от пострадавшей девочки официально отказалась мама, её дальнейшую жизнь будут устраивать органы опеки.

