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Андрей Травников принял участие в церемонии инаугурации президента России

 8 мая, 06:50
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Андрей Травников принял участие в церемонии инаугурации президента России
фото с сайта kremlin.ru

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ состоялась 7 мая в Москве; среди приглашенных на торжество в Кремль был глава Новосибирской области.

«Переполняют чувства сплочения и единения. Сплочения перед теми угрозами и давлением на нашу страну, которое мы ощущаем, единения для выполнения задач и достижения целей, которые обозначил Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Чувство уверенности и готовности к выполнению задач. Уверенности от того, что вместе с нами миллионы россиян, поддержавших Президента на выборах 18 марта», — поделился впечатлениями врио губернатора Новосибирской Андрей Травников с корреспондентом канала «Вести 24».

Глава региона подчеркнул, что готов к выполнению задач, поставленных ему Владимиром Путиным перед назначением временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области.

«Президент тогда сказал — нужно сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни. Я намерен это сделать, и оправдать надежды и ожидания жителей нашего замечательного региона», — отметил он.

Напомним, 7 мая в Большом Кремлёвском дворце прошла уже четвёртая для Владимира Путина инаугурация.

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