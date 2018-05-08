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У жены экс-директора Лукойла украли кольцо с бриллиантом, пока она спала в подъезде

 8 мая, 13:09
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У жены экс-директора Лукойла украли кольцо с бриллиантом, пока она спала в подъезде
фото с аккаунта Валентины Ивановой в соцсети Instagram

19-летняя модель подшофе возвращалась домой и потеряла ключи от квартиры — она решила устроить себе ночёвку в подъезде, которая ей обошлась почти в 50 млн рублей.

Елизавета Адаменко, жена бывшего топ-менеджера Лукойла Валентина Иванова, весело отдыхала на майских праздниках с друзьями и в кураже потеряла ключи от квартиры. Правда, выяснила она это уже на пороге своего дома. Девушка не растерялась и решила заночевать прямо на ступеньках подъездах. Об этом сообщили Telegram-канал Mash.

Проснувшись, Елизавета обнаружила, что у не пропала сумка «Шанель» за 8 тысяч долларов и другая сумка за 10 тысяч той же валюты.

Но самая дорогая потеря была не в этом — с её руки пропало кольцо с бриллиантами на шесть карат стоимостью в 47 млн рублей.

«По горячим следам найти похищенное не получилось, и на следующий день Лиза снова напилась, и опять её успокаивали полицейские», — сообщил Mash.

Напомним, в декабре 2017 года обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год.

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