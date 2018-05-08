Алиса обжила Яндекс.Навигатор

Голосовой помощник Яндекса, острячка Алиса, сможет не только провести водителя по маршруту, но и спеть песню, поиграть в города и подсказать, сколько ещё томиться в пробке.

Раньше Навигатор распознавал только ограниченное количество заложенных в него команд и мог выдавать водителю лаконичную информацию, например «ДТП в левом ряду» или «Оставь разговорчик „Дорогу перекрыли“». С появлением Алисы Навигатор преобразился.

Общительная голосовая помощница Яндекса стала отличной собеседницей. Если Алиса не расслышит адрес, то не выдаст сигнал «ошибка», а вежливо его переспросит, и уточнит, что нужно передать другим водителям в ответ на просьбу оставить сообщение на карте. Также Алиса знает числовые обозначения всех регионов и ПДД, поэтому подскажет, какой штраф предусмотрен за плотную тонировку и «какой это регион 42».

«Алиса не только помогает решать задачи — она может и развлечь водителя, когда он стоит в пробке или кого-то ждёт. Голосовой помощник поёт, предсказывает будущее и знает много игр. Например, с ней можно составлять короткие слова из длинных или играть в города», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе Яндекса.

У Алисы есть очень полезное, новое, умение — анализировать пробки. У неё можно спросить, надолго ли затор. Алгоритм проанализирует движение машин на проблемном участке и составит прогноз, а Алиса его озвучит.

Версия Навигатора с Алисой доступна для скачивания в Google Play и App Store.

Напомним, Яндекс регулярно анализирует ситуацию с пробками на дорогах; например, 17 апреля самый длинный затор протянулся на 8,7 километров от Часовой улицы на ОбьГЭС до Бердского шоссе в Новосибирске.

