В Омской области ветерану ВОВ выдан сертификат на приобретение жилья

В Омской области после вмешательства прокуратуры ветерану Великой Отечественной войны выдан сертификат на приобретение жилого помещения, сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что престарелый мужчина проживает в с. Кабанье Калачинского района в принадлежащем ему жилом доме, имеющем признаки аварийности. Исходя из заключения специализированной организации, обследовавшей его дом, сделан вывод о непригодности жилья для проживания. В этой связи ветеран войны обратился в орган местного самоуправления для признания его дома аварийным. Однако муниципальные чиновники, в нарушение требований закона, отказались рассматривать его заявление, мотивировав тем, что представленные документы не позволяют определить степень аварийности жилья. В связи с чем вопрос о признании его дома непригодным для проживания специализированной межведомственной комиссией вообще не рассматривался.

В целях восстановления нарушенных прав ветерана войны межрайонный прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия межведомственной комиссии в части ненадлежащего рассмотрения заявления пенсионера и обязании принять решение об оценке соответствия принадлежащего ему жилого дома на основании представленных им документов.

Калачинский городской суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

После судебного разбирательства жилое помещение ветерана было признано не пригодным для проживания, в связи с чем он был включен в список граждан, претендующих на получение выплаты на приобретение нового жилья.

В настоящее время органами власти принято соответствующее распоряжение и ветерану выдан жилищный сертификат на предоставление субсидии на приобретение жилого помещения.

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