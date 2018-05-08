Женщина ползала по поликлинике без пандусов в Кузбассе

Женщина с ограниченными возможностями здоровья не смогла попасть в поликлинику № 1 в Новокузнецке; у входа в учреждение не было пандусов, поэтому пациентке пришлось буквально ползать на коленях по всему зданию.

По словам очевидцев, женщина с ограниченными возможностями здоровья подъехала к поликлинике, находящейся по адресу улица Ленина, 44, на инвалидном кресле. Однако не смогла попасть в медучреждение, потому что у входа не было пандусов.

Жительнице Кузбасса пришлось оставить коляску на крыльце и передвигаться ползком по всему зданию.

«Всё для людей, особенно для тех, кто с ограниченными возможностями. Женщина ползала везде так, ибо пандусов нет», — приводит слова жительницы Новокузнецка Людмилы Пермяковой интернет-издание NKLife.

Напомним, в апреле под суд пошёл мужчина, до смерти забивший женщину с инвалидностью.

