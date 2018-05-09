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Дмитрий Медведев стал председателем правительства РФ

 9 мая, 03:23
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Дмитрий Медведев стал председателем правительства РФ
фото сергея петрова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Госдума дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. За его кандидатуру из 433 депутатов высказались 374, против — 56, воздержавшихся нет.

Дмитрий Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за дачу согласия на назначение его премьером в новом правительстве и заявил об уверенности, что решит задачи, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что на заседании фракции Единой России Дмитрий Медведев, кандидатуру которого вновь избранный президент России Владимир Путин предложил на должность премьер-министра, представил будущих замов.

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