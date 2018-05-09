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250 тысяч в «Бессмертном полку»: Новосибирск празднует 73-ю годовщину Победы

 9 мая, 16:00
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250 тысяч в «Бессмертном полку»: Новосибирск празднует 73-ю годовщину Победы
фото Сергея Жигальцева и пресс-службы правительства Новосибирской области

В колонну в несколько километров выстроились сегодня жители Новосибирска с портретами родственников, которые воевали и трудились ради великой Победы.

В 10 утра жители Новосибирска приступили к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Одни начали шествие в параде на площади Ленина, другие же собрались в «Бессмертном полку» на Октябрьской магистрали, 3.

Парад, в котором приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, начался с шествия барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. За ними прошлись со знамёнами курсанты Новосибирского высшего военного училища.

После военных по главной площади Новосибирска двинулась колонна боевой техники, которую возглавлял легендарный советский танк Т-34, на его башне красовалась надпись «Новосибирский колхозник». Здесь люди смогли впервые увидеть новые самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и армейские квадроциклы. Стоит отметить, в этом году в Параде Победы не участвовала воздушная авиация. Торжественное шествие длилось почти 40 минут.

Затем на площадь Ленина вынесли знамя Победы и двинулся «Бессмертный полк», в котором приняло участие 250 тысяч человек. Огромная колонна растянулась по Новосибирску на несколько километров. Только волонтёров, обеспечивающих безопасность и порядок шествия, было около пяти тысяч человек.

С портретом своего деда — красноармейцем Ильёй Петровичем Травниковым — прошёл в полку врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Всего в его семье было три участника Великой Отечественной войны: два деда и дядя.

«Оба деда прошли войну, но, к сожалению, рано ушли из жизни, до того, как я родился. Дядя погиб в Великую Отечественную в 1944-ом. Память о них передавали мой отец, его братья и сёстры, бабушка. И эта память с детства глубоко у меня в душе», — поделился Андрей Травников.

В колонне «Бессмертного полка» наряду со взрослыми прошло много детей. Как подчеркнул врио губернатора, будущее поколение будет относиться к фразе «Никто не забыт, ничто не забыто» не как к простым словам, а как к принципу, который необходимо хранить в своем сердце с детства.

«По площади в „Бессмертном полку“ проходят тысячи и тысячи людей, которые несут в руках память о подвиге каждой семьи, а в итоге — память о подвиге всего народа. Я желаю всем светлого дня, хорошего праздничного настроения. Всех с Днем Великой Победы», — обратился к жителям региона Андрей Травников.

Всего новосибирцы шли в «Бессмертном полку» около двух часов, задорно распевая военные песни. Их маршрут закончился у Дома офицеров.

С 18:00 на площади Ленина начнутся праздничные гуляния, развлечения, которые завершатся торжественным салютом.

Напомним, 9 мая Анатолий Локоть и Андрей Травников поздравили жителей области с Днём Победы.

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