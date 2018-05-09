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Бердчанин с целью перепродажи купил крупную партию гашиша

 9 мая, 11:03
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Бердчанин с целью перепродажи купил крупную партию гашиша
фото с сайта pixabay.com

В суд передано уголовное дело жителя Бердска — его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, зампрокурора региона Вячеслав Мандрыко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Бердска.

Следствие установило, что он 24 июля 2017 года купил у своих знакомых из Новосибирска почти три с половиной килограмма гашиша — мужчина намеревался торговать им и заработать деньги. Однако, в тот же день неудачливый наркодилер был задержан сотрудниками ФСБ.

Дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде. В пресс-службе уточнили, что в отношении лиц, продавших наркотики, также возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, в апреле в Новосибирске в областной суд передано дело о наркотиках в посудомоечной машине.

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