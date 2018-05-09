Chevrolet Niva в апреле вошла в ТОП-5 продаваемых компакт кроссоверов

Продажи Chevrolet Niva по итогам четырех месяцев 2018 года составили 3034 машины (рост 4%). «Нива» замыкает пятерку лидеров компакт кроссоверов по продажам в России.

Компактный кроссовер Hyundai Creta в апреле остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели выросла на 30% и составила 5933 автомобиля., сообщает «АВТОСТАТ».

Второе место занял Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3503 покупателя (-9%). На третью строчку вышел внедорожник LADA 4×4 с показателем 3145 проданных автомобилей (+27%).

Далее идет KIA Sportage, разошедшийся тиражом 3096 экземпляров (+25%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Chevrolet Niva, чьи продажи составили 3034 машины (+4%). В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам апреля также вошли Volkswagen Tiguan (2921 шт., +28%), Mazda CX-5 (2575 шт., рост в 2,2 раза), Renault Kaptur (2437 шт., −8%), Toyota RAV4 (2284 шт., +6%) и Hyundai Tucson (2003 шт., рост в 2,1 раза).

Стоит отметить, что по итогам четырех месяцев 2018 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 21697 реализованных машины (+36%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 13773 единиц (+10%) и KIA Sportage, продажи которого составили 10686 автомобилей (+40%).

Напомним, с 1 мая 2018 года в России подорожали автомобили LADA.