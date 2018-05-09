Доходы России от экспорта нефти и газа растут

Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе — марте 2018 г. вырос на 21,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 28,2 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы России (ФТС).

При этом доходы РФ от экспорта нефтепродуктов в январе — марте 2018 года выросли на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,2 млрд долларов.

ФТС также информирует о финансовых показателях крупнейшей госкорпорации «Газпром». По данным ведомства, доходы от экспорта газа в январе — марте 2018 года выросли на 22,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составили 12,395 млрд долларов. Физический экспорт газа за отчетный период увеличился на 1,8% — до 60,2 млрд кубических метров.

Напомним, что нефтяной технопарк для всей Сибири может появиться в Новосибирской области; специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Андрея Трофимука СО РАН предложили разместить его на базе одного из месторождений нефти в регионе.