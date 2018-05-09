2 балла
+8 °C

Локоть и Травников поздравили жителей области с Днём Победы

 9 мая, 13:43
были упомянуты
подходящие темы
Локоть и Травников поздравили жителей области с Днём Победы
фото с сайта nso.ru

Мэр города и врио главы региона вспомнили подвиги жителей Новосибирской области, которые принесли победу Родине.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив и мэр города Анатолий Локоть поздравили жителей региона с Днём Победы. А последний даже снял поздравительное видео.

«Наш город сыграл особую роль в этой войне. Сюда шли эшелоны с техникой, оборудованием, с коллективами предприятий, чтобы в кратчайшие сроки дать оружие фронту. Отсюда в бой уходили наши земляки, которые отстояли Москву, защищали Сталинград, форсировали Днепр и Десну, освобождали Киев и Минск, брали Кенигсберг и Берлин. Именно в годы войны родилось это высокое звание — воин-сибиряк. Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами! От всего сердца желаю вам здоровья и долголетия. Пусть каждый из вас будет окружен вниманием, заботой и любовью», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анатолий Локоть.

Также мэр Новосибирска пожелал новосибирским семьям мирного неба над головой и благополучия.

А вот у Андрея Травникова и Андрея Шимкива одно поздравление на двоих. Они отметили мужество и самоотверженность героев, которые защитили Родину от жестокого и вероломного врага, завоевали право на мирную и спокойную жизнь.

«Вспоминаем павших воинов, скорбим о тех, кого уже нет рядом с нами. Мы всегда будем чтить ваш подвиг и преданность Отчизне, передавать эту священную память своим детям, внукам и правнукам. В год, объявленный Президентом России Годом добровольца и волонтёра, нужно оказать ещё большее внимание, помощь и поддержку ветеранам и членам их семей. Они должны быть уверены в том, что мы никогда их не подведём, будем верны заветам и принципам, которые они нам завещали», — передала слова врио губернатора и председателя заксобрания пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, 9 мая на параде в честь Дня Победы впервые по Новосибирску проедут мотовездеходы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
 4 мая, 10:45 • статья

Стратегия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил стратегию развития города на 12 лет.
 9 апреля, 13:04 • репортаж

Христос воскресе: Новосибирск отпраздновал Пасху

В Новосибирске встретили Пасху: верующие освятили куличи и отстояли службу.
самое популярное
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.
 8 мая, 12:12 • новость

Опоздавших учеников новосибирской школы держат на улице под дождём

Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях на спартанские условия одной из местных школ: если ребёнок опоздал, он должен в любую погоду стоять на улице.