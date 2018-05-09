Локоть и Травников поздравили жителей области с Днём Победы

Мэр города и врио главы региона вспомнили подвиги жителей Новосибирской области, которые принесли победу Родине.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив и мэр города Анатолий Локоть поздравили жителей региона с Днём Победы. А последний даже снял поздравительное видео.





«Наш город сыграл особую роль в этой войне. Сюда шли эшелоны с техникой, оборудованием, с коллективами предприятий, чтобы в кратчайшие сроки дать оружие фронту. Отсюда в бой уходили наши земляки, которые отстояли Москву, защищали Сталинград, форсировали Днепр и Десну, освобождали Киев и Минск, брали Кенигсберг и Берлин. Именно в годы войны родилось это высокое звание — воин-сибиряк. Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами! От всего сердца желаю вам здоровья и долголетия. Пусть каждый из вас будет окружен вниманием, заботой и любовью», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анатолий Локоть.



Также мэр Новосибирска пожелал новосибирским семьям мирного неба над головой и благополучия.



А вот у Андрея Травникова и Андрея Шимкива одно поздравление на двоих. Они отметили мужество и самоотверженность героев, которые защитили Родину от жестокого и вероломного врага, завоевали право на мирную и спокойную жизнь.



«Вспоминаем павших воинов, скорбим о тех, кого уже нет рядом с нами. Мы всегда будем чтить ваш подвиг и преданность Отчизне, передавать эту священную память своим детям, внукам и правнукам. В год, объявленный Президентом России Годом добровольца и волонтёра, нужно оказать ещё большее внимание, помощь и поддержку ветеранам и членам их семей. Они должны быть уверены в том, что мы никогда их не подведём, будем верны заветам и принципам, которые они нам завещали», — передала слова врио губернатора и председателя заксобрания пресс-служба правительства Новосибирской области.



Напомним, 9 мая на параде в честь Дня Победы впервые по Новосибирску проедут мотовездеходы.