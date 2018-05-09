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Неаккуратный крановщик убил человека под Красноярском

 9 мая, 15:24
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Неаккуратный крановщик убил человека под Красноярском
фото с сайта pixabay.com

Уголовное дело по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека направлено в Партизанский районный суд Красноярского края — строителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Чрезвычайное происшествие случилось 26 сентября 2017 года — на пикете железнодорожной станции Лукашевич Партизанского района крановщик занимался монтажом блоков. Как выяснило следствие, у него не было наряда-допуска, разрешение организации, эксплуатирующей линию электропередачи, также отсутствовало. Кроме этого на станции не было специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмного крана, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В какой-то момент крановщик расположил стрелу крана на расстояние менее одного метра от ЛЭП напряжением 27,5 кВ. От этого между стрелой автокрана и ЛЭП образовалась электрическая дуга, поразившая находившегося рядом человека. От удара током тот скончался на месте.

Подозреваемый свою вину полностью признал — по его ходатайству дело будет рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Напомним, в мае в суд передано уголовное дело жителя Бердска, который намеревался начать торговать наркотиками.

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