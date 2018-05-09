Новосибирцы связали хлеб в лужах с неуважением к ветеранам

Девушка сняла на видео, как в Новосибирске собирают упавший на землю хлеб и несут в магазин — в соцсетях отметили, что в Великую Отечественную войну такой продукт ценился выше.

Жительница Новосибирска рассказала в группе «АСТ-54», что утром 9 мая экспедиторы компании «Восход», выгружая хлеб, рассыпали его на землю. Некоторые буханки упали прямо в лужи.

При этом сотрудники всё равно отнесли часть упавшего продукта в магазин «Универсам удачных покупок» на Красном Проспекте, 70. А остальной хлеб сложили обратно в машину.

«И это в День Победы. Хочется просто напомнить, что в период осады Сталинграда дневная норма хлеба в городе равнялась всего лишь 125 граммов», — негодовали подписчики в посте группы.

Правда, не все новосибирцы согласились с таким мнением. Многие сказали, что голод во время войны тут совсем ни при чём.

«В этом случае обвинять экспедиторов нужно лишь в том, что они руко**** (неаккуратные прим. Сиб.фм). А этот упавший и грязный хлеб до покупателя не дойдёт точно», — написала одна из комментаторов.

Напомним, сегодня, 9 мая, Анатолий Локоть и Андрей Травников поздравили жителей Новосибирской области с Днём Победы.