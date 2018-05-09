С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.

Мужчина задолжал алиментов на сумму порядка 240 тысяч рублей. Отдел судебных приставов по Искитимскому району взялся за нерадивого отца, но оказалось, что найти его не так-то просто: по месту регистрации должник не проживал, данные о его официальном трудоустройстве отсутствовали. Поэтому безответственный отец был объявлен в розыск.

По предполагаемому взыскательницей адресу мужчина также не находился, но в ходе разыскных мероприятий судебный пристав смог пообщаться с его матерью. Родительница алиментщика пояснила, что не знает, где находиться её сын, потому что состоит с ним в плохих отношениях, но пообещала при встрече напомнить об отцовском долге.

«И действительно, на следующий же день должник пришел к судебным приставам. На лице у него были заметны следы побоев. По словам данного гражданина, мать использовала такой воспитательный приём, чтобы он явился к судебным приставам», — сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

На приёме мужчина назвал адрес проживания и организацию, в которую трудоустроился. В результате судебным приставом незамедлительно вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

Напомним, в марте новосибирские приставы поймали должницу на живца.