Суд отказался восстановить в должности экс-главу бердского СК

Центральный районный суд Новосибирска оставил без удовлетворения иск бывшего начальника бердского следственного отдела СКР Сергея Копырина после повторного увольнения.

8 мая Центральный районный суд в полном объёме отказал в удовлетворении исковых требований бывшего главного следователя Бердска Сергея Копырина к СК России и следственному управлению Новосибирска.

«Центральным районным судом Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Сергея Копырина к Следственному Управлению Следственного комитета РФ по Новосибирской области, Следственному комитету РФ об отмене дисциплинарного взыскания, восстановлении на работе, компенсации морального вреда», — сказано в решении суда.

В прошлый раз Сергей Копырин был уволен с той же должности в декабре 2015 года за нарушение Присяги и Кодекса этики сотрудника СК РФ.

4 февраля 2016 года Сергей Копырин через Центральный районный суд Новосибирска добился признания приказа об его увольнении незаконным. Также суд обязал восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Однако следственный комитет по Новосибирской области был не согласен с судом и уже 12 февраля объявил о намерении добиться увольнения Сергея Копырина.

Напомним, главу бердского следственного комитета Сергея Копырина уволили с данной должности уже во второй раз.