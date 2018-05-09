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В Красноярске пойманы женщины-наркодилеры

 9 мая, 19:14
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В Красноярске пойманы женщины-наркодилеры
фото пресс-службы управления транспортной полиции по сфо

Двух представительниц прекрасного пола задержали с поличным — они покупали синтетику с помощью интернета, а затем делали закладки.

В суд передано дело двух жительниц Красноярска, которых подозревают в торговле наркотиками. Как рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по СФО, у них появилась оперативная информация, что две красноярки через интернет покупают синтетические наркотические средства, фасуют их на мелкие дозы и с помощью закладок продают в столице края и посёлке Берёзовка.

Женщины были задержаны — при обыске у одной из них обнаружили более 26 граммов синтетики и мобильник с адресами и фотографиями закладок. Всего у них было изъято примерно 57 граммов наркотиков — а это крупный размер.

Уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Напомним, в апреле в Ленинский суд было передано дело жителя Бердска, который хотел заработать на гашише.

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