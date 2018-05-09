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«Время действовать» — Андрей Травников

 9 мая, 09:15
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«Время действовать» &mdash; Андрей Травников
фото с сайта правительства новосибирской области

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Во время встречи с журналистами Андрей Травников объявил о том, что глава государства наряду со стратегическими поставил и вполне конкретные задачи, а также рассказал о том, насколько Новосибирская область готова к их выполнению.

Травников отметил, что президент уделил особое внимание задачам развития

«Для меня, как регионального руководителя, важно, что даны конкретные поручения по повышению продолжительности жизни, снижению смертности, по ликвидации дефицита кадров, частности, в первичном медицинском звене», — отметил Андрей Травников.

Среди стратегических задач Андрей Травников отметил увеличение ввода жилья практически в полтора раза по сравнению с 2017 годом, увеличение объёмов строительства и ремонта дорог. В частности, планируется, что в 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна быть увеличена до 50 % от их общей протяжённости, автомобильных дорог крупнейших городских агломераций — до 85 %.

Особое место в Указе президента отведено развитию науки. Например, запланировано создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. С учётом поручения по разработке модели развития Новосибирского научного центра, которое Владимир Путин подписал 18 апреля, у Новосибирской области есть возможность стать пилотным регионом, на который будут равняться многие федеральные субъекты.

«Как сказал президент — нет времени на раскачку, надо действовать. Вот с этим чувством я и вернулся из Москвы — время действовать. Как руководитель региона я чувствую поддержку и от коллег, которые работают рядом, и от руководителей федерального уровня. Вместе мы будем работать на достижение и, возможно, перевыполнение установленных показателей», — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, Андрей Травников пригласил всех жителей Новосибирской области поучаствовать в формировании Стратегии социально-экономического развития.

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