Барабинский стрелок увлекался нацизмом в интернете

В соцсети «ВКонтакте» студент, устроивший стрельбу в колледже в Новосибирской области, был подписан на неоднозначные сообщества и публиковал спорные записи.

Утром 10 мая 16-летний Илья И. пронёс в колледж в Барабинске гладкоствольное ружьё в разобранном виде. Затем собрал его, ворвался в аудиторию и со словами «Хайль Гитлер» открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Оказалось, данный поступок перекликается с увлечениями юноши.

Как выяснил журналист Сиб.фм Илья И. в соцсети «ВКонтакте» состоял в нескольких группах, посвященных оружейной тематике, а также во множестве сообществ нацистского уклона: «Blick nach Norden», «РАСОЛОГИЯ», «Правый взгляд», «Правые скины Новосибирск».

Ещё парень был подписан на группу «Тесак» и репостил у себя на странице картинки с оружием и патронами, а также публикации националистического и национал-социалистического характера.

Спустя пару часов после происшествия в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина страницу Ильи И. заблокировали «за нарушение правил сайта».

Напомним, по факту стрельбы в барабинском колледже возбудили уголовное дело.