4 балла
+12 °C

Барабинский стрелок увлекался нацизмом в интернете

 10 мая, 17:43
подходящие темы
Барабинский стрелок увлекался нацизмом в интернете
фото из соцсети «Одноклассники»

В соцсети «ВКонтакте» студент, устроивший стрельбу в колледже в Новосибирской области, был подписан на неоднозначные сообщества и публиковал спорные записи.

Утром 10 мая 16-летний Илья И. пронёс в колледж в Барабинске гладкоствольное ружьё в разобранном виде. Затем собрал его, ворвался в аудиторию и со словами «Хайль Гитлер» открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Оказалось, данный поступок перекликается с увлечениями юноши.

Как выяснил журналист Сиб.фм Илья И. в соцсети «ВКонтакте» состоял в нескольких группах, посвященных оружейной тематике, а также во множестве сообществ нацистского уклона: «Blick nach Norden», «РАСОЛОГИЯ», «Правый взгляд», «Правые скины Новосибирск».

Ещё парень был подписан на группу «Тесак» и репостил у себя на странице картинки с оружием и патронами, а также публикации националистического и национал-социалистического характера.

Спустя пару часов после происшествия в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина страницу Ильи И. заблокировали «за нарушение правил сайта».

Напомним, по факту стрельбы в барабинском колледже возбудили уголовное дело.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Талант из лошадки

 6 апреля, 11:40 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.

Моё тело — общественное дело

 20.10.2017, 11:22 • колонка
Вячеслав Комбаров
научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН
Социолог о том, почему «Инстаграм» позволяет людям чувствовать социализацию и куда ведёт мода на здоровый образ жизни.
 31.05.2017, 13:55 • интервью

Perversigas! La lingvo de perforto gramatiko

Лингвист Александр Пиперски — о том, почему создатели искусственных языков для сериалов владеют ими хуже, чем фанаты, и что считать нормой в мессенджерах.
самое популярное
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.
 8 мая, 12:12 • новость

Опоздавших учеников новосибирской школы держат на улице под дождём

Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях на спартанские условия одной из местных школ: если ребёнок опоздал, он должен в любую погоду стоять на улице.