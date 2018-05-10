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Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

 10 мая, 08:04
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Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»
фото с сайтов pixabay.com, avito.ru

Священное писание, изданное в середине XIX века, предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.

Продавец по имени Татяна (имя с сайта — прим. Сиб.фм) выставила на новосибирском «Авито» на продажу библию 1840 года за 4 млн рублей. Как отмечает автор объявления, состояние у книги очень хорошее. Фото к товару, к сожалению, не прилагалось.

Безусловно, это самая дорогая библия из предложенных новосибирцами на «Авито». Стоит отметить, разница с другими лотами более чем значительная.

Вторая по дороговизне библия — немецкая — предлагается неким Андреем за 55 тысяч рублей. Причём, продавец отдаёт за эту цену сразу две книги, автор которых Мартин Лютер. Даты издания: 1867 и 1911 годы.

В том же объявлении он предложил купить три книги религиозного содержания, опубликованные в конце XIX-го и начале XX-го веков. А также церковный песенник со словами и нотами на готическом языке — год издания не установлен.

«Реальному покупателю в подарок два словаря. Года издания 1929 и 1931 гг.», — написал в объявлении Андрей.

Третий по дороговизне на новосибирском «Авито» — старообрядческий псалтырь 1988 года за 11 тысяч рублей. Продавец Валентин отметил, что книга в «сохранном состоянии».

Остальные библии идут по цене от 3,5 тысяч рублей и ниже.

Напомним, в апреле картины Иисуса и Джона Леннона продавали по 1 млн рублей на новосибирском «Авито».

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