Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Священное писание, изданное в середине XIX века, предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.

Продавец по имени Татяна (имя с сайта — прим. Сиб.фм) выставила на новосибирском «Авито» на продажу библию 1840 года за 4 млн рублей. Как отмечает автор объявления, состояние у книги очень хорошее. Фото к товару, к сожалению, не прилагалось.



Безусловно, это самая дорогая библия из предложенных новосибирцами на «Авито». Стоит отметить, разница с другими лотами более чем значительная.



Вторая по дороговизне библия — немецкая — предлагается неким Андреем за 55 тысяч рублей. Причём, продавец отдаёт за эту цену сразу две книги, автор которых Мартин Лютер. Даты издания: 1867 и 1911 годы.

В том же объявлении он предложил купить три книги религиозного содержания, опубликованные в конце XIX-го и начале XX-го веков. А также церковный песенник со словами и нотами на готическом языке — год издания не установлен.



«Реальному покупателю в подарок два словаря. Года издания 1929 и 1931 гг.», — написал в объявлении Андрей.



Третий по дороговизне на новосибирском «Авито» — старообрядческий псалтырь 1988 года за 11 тысяч рублей. Продавец Валентин отметил, что книга в «сохранном состоянии».

Остальные библии идут по цене от 3,5 тысяч рублей и ниже.



Напомним, в апреле картины Иисуса и Джона Леннона продавали по 1 млн рублей на новосибирском «Авито».