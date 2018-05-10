Кемеровский бизнесмен напечатал самоеда на плакате к 9 мая

Баннер в Кузбассе, сделанный ко Дню Победы, породил настоящий скандал: многих оскорбило, что на нём изобразили собаку; прокуратура уже взялась за это дело.

В посёлке Тисуль Кемеровской области бизнесмен Сергей Тарасов повесил на одном из зданий плакат ко Дню Победы с изображением его домашнего любимца — пса породы самоед. Это вызвало бурю негодования среди людей, в том числе, и пользователей интернета. По их мнению, подобный поступок — настоящий позор для Кузбасса.



Прокуратура уже заинтересовалась данным плакатом — об этом сообщил глава Тисуля Александр Паксюткин Дождю. 8 мая ему позвонила из прокуратуры с московского номера. Сотрудники надзорного органа о баннере узнали из интернете и поинтересовались, кто и где вывесил плакат.



Александр Паксюткин подал жалобу на плакат в фирму Сергея Тарасова ООО «Ресурс». Сам же автор баннера на данный момент отдыхает за границей. Также глава посёлка отметил, что бизнесмен — «не такой уж и плохой человек, помогает району».



«Выделил шесть миллионов на храм, сделал там фарфоровый иконостас. Мы постоянно с ним ругаемся, а в душе понимаю, что он столько тратит денег... Правда, постоянно что-то выкидывает. Он и на Новый год такой баннер сделал. На Новый год ещё понятно было, там год собаки», — рассказал Александр Паксюткин.



Напомним, 9 мая новосибирцы связали хлеб в лужах с неуважением к ветеранам.