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Хозяйка борделя отправится под суд за «доставку цветов» в Новосибирске

 10 мая, 11:26
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Хозяйка борделя отправится под суд за «доставку цветов» в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

34-летняя жительница Новосибирска за 6 лет существования своего бизнеса вовлекла в проституцию 15 девушек — она прикрывала деятельность доставкой цветов.

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении трёх участников ОПГ. Подозреваемые в Советском районе на протяжении 6 лет занимались организацией проституции и систематическим вовлечением «в бизнес» лиц женского пола.

По версии следствия, 34-летняя жительница Советского района с 2008 года торговала своим телом, однако в 2012 году, дабы увеличить доходы, решила расширить свой бизнес. Предприимчивая дама возглавила преступную группу, в которую вошёл 26-летний мужчина и 28-летняя женщина, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

«При этом деятельность преступной группы была хорошо законспирирована, визитки имели рекламу „доставка цветов“, что позволило совершать преступления на протяжении длительного времени. Всего в ходе расследования установлено 15 фактов вовлечения лиц женского пола. В ходе проведенных обысков изъяты вещи и предметы, прямо указывающие на совершение указанных преступлений, а также ценное имущество обвиняемых, на которое в последующем наложен арест», — сообщила пресс-служба следственного комитета.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области. Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

Напомним, в апреле нигерийскую проститутку выслали из Новосибирска на родину.

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