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Майские грозы и стабильные «плюсы» идут в Новосибирскую область

 10 мая, 17:18
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Майские грозы и стабильные «плюсы» идут в Новосибирскую область
фото с сайта pixabay.com

Что станет символом приближающихся выходных для Новосибирской области, так это осадки: циклон, который двигается со стороны Урала на восток, принесёт с собой тёплый воздушный фронт, дожди и температуры ниже нормы.

В западной части региона, прикрытой облачностью, 11 мая температурный фон составит от —1 до +4 градусов. В дневные часы столбик термометра поднимется до +12...+17.

«На выходные дни, увы, порадовать жителей Новосибисркой области нечем: в субботу днём на большей части территории региона ожидаются осадки от небольших до умеренных и грозы», — рассказала корреспонденту Сиб.фм начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Весна берёт своё: земля и воздух начинают прогреваться. Ночью 12 мая ожидается от 1 до 6 градусов тепла, а днём, с учётом большой облачности температурный фон будет скромнее: +11...+16. Ветер под действием проходящего холодного фронта сменит направление на северо-западное и станет более сильным — 5-10 с порывами до 17 метров в секунду.

В воскресенье облака немного рассеются, возможны дождь с мокрым снегом. Синоптики обещают 0...+5 в ночные часы, днём не выше +9...+14 градусов.

В Новосибирске «минусовых» температур не ожидается. Однако в целом будет прохладнее, чем положено весной.

«Вторая декада мая, предположительно, будет характеризоваться низкими температурами. Температурный фон будет в пределах нормы только на территориях южных районов», — добавила Анна Лапчик.

В пятницу, 11 мая, в сибирской столице ожидается +14...+16 градусов. Ночью около 0 градусов. Осадки наиболее вероятны днём в субботу с температурой +13...+14, в воскресенье местами небольшие дожди и +10...+12 градусов.

Напомним, погода в Новосибирской области в начале недели оказалась с характером.

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