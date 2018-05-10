Мужчина свёл счёты с жизнью 9 мая в Новосибирске

Сотрудники МАСС сообщили, что 57-летний новосибирец совершил суицид в День Победы — полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошёл 9 мая на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска. Родственники вместе с бригадой скорой помощи не могли попасть в квартиру — находившийся там мужчина не отвечал им. Тогда они вызвали сотрудников МАСС.

«По прибытии на место вызова, спасатели МАСС проникли в квартиру через окно, где был обнаружен повешенный мужчина 1961 года рождения», — сообщили в группе «МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Тело погибшего мужчины передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи. Выяснением всех обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы.

Напомним, в феврале замначальника иркутского ФСИН свёл счёты с жизнью.