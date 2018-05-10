4 балла
+10 °C

«Начал словами „Хайль Гитлер“» — подробности ЧП в колледже от очевидца

 10 мая, 12:17
подходящие темы
«Начал словами &bdquo;Хайль Гитлер&ldquo;» &mdash; подробности ЧП в колледже от очевидца
фото с сайта pixabay.com

Сегодня утром студент первого курса зашёл в колледж с ружьём и открыл стрельбу — спасаясь, люди выпрыгивали из окон.

Утром 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина произошла стрельба. Как рассказал Сиб.фм очевидец, студент первого курса, уроженец Куйбышевского района, спокойно прошёл утром в здание учреждения с ружьём. Охранника на месте не было.

«Зашёл в класс и со словами „Хайль Гитлер! Я вас всех ненавижу!“ открыл стрельбу. Студенты начали выпрыгивать из окон второго этажа. Мастер попросил его отдать ружье, но юноша вышел из кабинета и застрелился», — сообщил Сиб.фм подробности очевидец.

Студент ранил одного из сокурсников. Состояние здоровья пострадавшего находится под особым контролем Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что 10 мая врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников срочно вылетел в колледж Барабинского района.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Слово — серебро, молчание — бесплатно

 27.10.2017, 11:01 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 22.09.2017, 13:41 • интервью

Закопай меня медведь!

Геолог Андрей Вишневский рассказал, какие камни можно найти в Сибири, как готовиться к экспедициям и передать любовь к профессии студентам.
 20.07.2017, 12:13 • статья

Не как Джобс — с дипломом!

Эксперты в сфере образования из разных городов прокомментировали идею выдавать студентам дипломы за стартапы и рассказали об опыте вузов.
самое популярное
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.