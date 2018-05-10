Сегодня утром студент первого курса зашёл в колледж с ружьём и открыл стрельбу — спасаясь, люди выпрыгивали из окон.

Утром 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина произошла стрельба. Как рассказал Сиб.фм очевидец, студент первого курса, уроженец Куйбышевского района, спокойно прошёл утром в здание учреждения с ружьём. Охранника на месте не было.

«Зашёл в класс и со словами „Хайль Гитлер! Я вас всех ненавижу!“ открыл стрельбу. Студенты начали выпрыгивать из окон второго этажа. Мастер попросил его отдать ружье, но юноша вышел из кабинета и застрелился», — сообщил Сиб.фм подробности очевидец.

Студент ранил одного из сокурсников. Состояние здоровья пострадавшего находится под особым контролем Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что 10 мая врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников срочно вылетел в колледж Барабинского района.