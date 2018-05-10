По факту стрельбы в барабинском колледже возбудили уголовное дело

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Прокуратура Новосибирской области рассказала подробности страшной трагедии в учебном учреждении, где подросток устроил стрельбу.

ЧП, произошедшее в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина сегодня утром, прогремело на всю страну.

По словам однокурсников, 17-летний студент был тихим, спокойным, из хорошей семьи. Как сообщила прокуратура Новосибирской области, причиной столь дикой агрессии послужила личная неприязнь.

«Студент из Чанов, которого он ранил в плечо, очень его терроризировал, унижал, сильно доставал», — рассказала Сиб.фм очевидица.

Гладкоствольное охотничье ружьё юноша пронёс в колледж в разобранном виде. Зайдя в кабинет, он открыл стрельбу: многие студенты начали выпрыгивать из окон, ломая себе ноги. Затем парень вышел в коридор учебного заведения и выстрелил себе в голову.

«В результате одному из учащихся он причинил огнестрельное ранение плеча. Другой получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, ещё один несовершеннолетний — перелом стопы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.

Напомним, очевидцы также сообщили, что парень начал стрелять со словами " «Хайль Гитлер», я вас всех ненавижу".