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«Подумала, что теракт» — ребёнок пострадал в серьёзной аварии в Новосибирске

 10 мая, 10:33
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«Подумала, что теракт» &mdash; ребёнок пострадал в серьёзной аварии в Новосибирске
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Шесть машин столкнулись в Заельцовском районе Новосибирска — спасатели отмечают, что только чудом в ДТП никто не погиб.

Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», 9 мая шесть автомобилей в Заельцовском районе столкнулись по вине водителя Lexus. На место происшествия вызывали спасателей, чтобы они обеспечили пожарную безопасность.

«Чудом ДТП обошлось без погибших», — отметили в группе.

В ДТП пострадал ребёнок -пассажир Toyota, бригада скорой помощи оказала ему помощь. В комментариях группы «МАСС» очевидица рассказала, что её шокировала данная авария.

«Там вообще всем досталось, я ехала мимо, подумала, что теракт, все машины и покорёжены, и на расстоянии друг от друга, осколки, хотя дороги-то пустые! Кажется всё спокойно, а нет!», — написала она.

Напомним, в мае четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и экскаватора в Красноярском крае.

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