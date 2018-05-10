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Следователи проверяют родственников и преподавателей барабинского стрелка

 10 мая, 18:52
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Следователи проверяют родственников и преподавателей барабинского стрелка
фото из соцсети «одноклассники»

Следственный комитет рассматривает несколько версий ЧП, произошедшего утром 10 мая в барабинском филиале НКТТ имени Лунина; в доме родителей покончившего с собой студента проходят обыски.

Следственные органы регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство в филиале одного из новосибирских колледжей в Барабинске.

Первокурсник пронёс в рюкзаке разобранное охотничье ружьё, с гитлеровским приветствием вошёл в аудиторию, несколько раз выстрелил в одногруппников, попав одному из них в руку, и покончил с собой. Спасаясь от стрельбы, студенты выпрыгивали в окна второго этажа. Два из них получили переломы ног.

«Следствием устанавливается объективная картина произошедшего, мотивы преступления и все обстоятельства, способствовавшие его совершению. В рамках расследования рассматриваются все без исключения версии совершённого преступления», — сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следователи выяснили, что 16-летний Илья И. жил в Куйбышевском районе с родителями и каждый день ездил на занятия в колледж.

Сотрудники СК провели обыск в доме подростка. В рамках расследования будет дана оценка действиям его родителей, также выясняется, почему в семье ненадлежащим образом хранилось огнестрельное оружие.

«Кроме того, следствие намерено в рамках незамедлительно организованных процессуальных проверок оценить действия (бездействие) сотрудников учебного заведения на предмет халатности, повлёкшей смерть человека, и лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе, по факту ненадлежащего оказания услуг», — отметили в сообщении сотрудники пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области.

На личный контроль расследование дела взяли глава СКР Александр Бастрыкин и омбудсмен Анна Кузнецова.

Напомним, днём 10 мая стали известны имена всех пострадавших в ЧП.

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