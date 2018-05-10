Стали известны имена пострадавших в барабинском колледже
10 мая, 15:51
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Утром 10 мая студент колледжа в Барабинске Новосибирской области открыл из ружья стрельбу по однокурсникам — трое пострадали.
Первокурсник открыл стрельбу из ружья по студентам колледжа — некоторым пришлось спрыгнуть из окна, чтобы спастись. Закончился инцидент тем, что парень покончил с собой.
Как сообщил источник Сиб.фм, стрелявший по однокурсникам Илья И. рос в полной и положительной семье. Родители работают, у них есть ещё один ребёнок, который ходит в детский сад. Ранее погибший учился в школе № 4 в Куйбышеве. Ни с кем не конфликтовал — все знакомые отзываются о нём, как о спокойной тихом парне.
Сиб.фм стали известны имена пострадавших во время стрельбы в колледже:
Гасим Г., 18 лет — перелом обеих ног.
Даниил Н., 17 лет — перелом ноги.
Дмитрий Б., 18 лет — огнестрельное ранение в руку.
Илья И., 16 лет — покончил с собой.
Напомним, по факту стрельбы в барабинском колледже возбудили уголовное дело.