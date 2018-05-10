Студент ранил из ружья однокурсника и покончил с собой в Новосибирской области

Андрей Травников срочно вылетел в Барабинск, где произошла трагедия в местном колледже — на место также направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП.

Утром 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина произошла трагедия. Студент первого курса во время занятий выстрелил из ружья в однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отменил поездку в Ордынский район и срочно вылетел в Барабинский район.

«На место также направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, которая была создана по поручению главы региона. Комиссию возглавил заместитель министра образования Новосибирской области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. Кроме этого, на место трагедии срочно выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, 9 мая 57-летний мужчина свёл счёты с жизнью.