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Студент ранил из ружья однокурсника и покончил с собой в Новосибирской области

 10 мая, 11:49
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Студент ранил из ружья однокурсника и покончил с собой в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Андрей Травников срочно вылетел в Барабинск, где произошла трагедия в местном колледже — на место также направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП.

Утром 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина произошла трагедия. Студент первого курса во время занятий выстрелил из ружья в однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отменил поездку в Ордынский район и срочно вылетел в Барабинский район.

«На место также направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, которая была создана по поручению главы региона. Комиссию возглавил заместитель министра образования Новосибирской области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. Кроме этого, на место трагедии срочно выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, 9 мая 57-летний мужчина свёл счёты с жизнью.

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