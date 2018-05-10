Суперабоненты Tele2 посмотрели кино в «Победе» и попали на экран вместе с Мстителями

Фильм «Мстители: война бесконечности» с первых дней проката бьёт рекорды по кассовым сборам и количеству супергероев на квадратный метр. Альтернативный сотовый оператор Tele2 организовал спецпоказ для суперабонентов, получивших способность управлять своим тарифом.

Основанный на сюжетах всемирно известных комиксов Marvel экшн от режиссёров Джо и Энтони Руссо «Мстители: война бесконечности» вышел в российский прокат 3 мая и побил абсолютный кассовый рекорд, собрав за премьерные выходные 630 млн долларов в 52 странах.

Абоненты Tele2 смогли первыми посмотреть новую картину Marvel, получив билет на закрытый показ новых «Мстителей» в центр культуры и отдыха «Победа» на странице программы лояльности «Больше». Также спецпоказы прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Самый ожидаемый релиз года совпал с запуском новой тарифной линейки «Мой Tele2», продолжающей стратегию «Другие правила». В апреле Tele2 объявил о запуске тарифов-конструкторов, параметры которых можно будет настраивать под свои потребности и менять в любое время. Бонус — безлимитные соцсети. Приятные вещи по «Другим правилам» остались.

«В нашей новой суперлинейке „Мой Tele2“ мы сохранили все преимущества, которые привлекали наших клиентов. Неиспользованные минуты и интернет-трафик не сгорают, а переносятся на следующий месяц. Кроме этого, на всех пакетных тарифах новой линейки звонки на Tele2 безлимитные и не расходуют пакет минут. Все подключенные клиентом опции включаются в единую абонентскую плату. Не нужно платить за 30 разных услуг, каждая из которых будет списывать плату каждый день или в разные дни: наш тариф запомнит всё, что от него требуется и подключит весь пакет услуг. Достаточно раз в месяц пополнять счёт», — рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

Незадолго до премьеры «Мстителей» суперабонент получил способность управлять своим тарифом движением рук и занял достойное место на одном экране с Мстителями в промо-видео линейки тарифов «Мой Tele2».



