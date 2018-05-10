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У Западно-Сибирской железной дороги сменился начальник

 10 мая, 16:00
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У Западно-Сибирской железной дороги сменился начальник
фото пресс-службы РЖД

Как сообщил в Новосибирске гендиректор РЖД, с предыдущим руководителем магистрали пришлось попрощаться в связи с наступлением пенсионного возраста.

10 мая в Новосибирске генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании представил нового начальника ЗСЖД Александра Грицая, который с 2016 года занимал должность его заместителя.

«Смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Регера, который работал в должности начальника ЗСЖД более пяти лет. Олег Белозёров отметил, что трудовой путь Анатолия Абрамовича является образцом карьеры настоящего железнодорожника, выразил благодарность за многолетний добросовестный труд и вручил знак «За заслуги в развитии ОАО „Российские железные дороги“ первой степени», — сообщила пресс-служба РЖД.

Гендиректор отметил, что Западно-Сибирская железная дорога — это индикатор состояния экономики регионов. Также он поблагодарил коллектив магистрали за стабильную работу.

Напомним, в декабре 2017 года РЖД изменили расписание новосибирских электричек по просьбам населения.

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