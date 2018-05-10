Восьмилетний мальчик утонул в реке во время игры в Алтайском крае

Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в Алтайском крае; мальчик утонул в реке Бобровка.

Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего в Первомайском районе. По предварительным данным, восьмилетний мальчик играл с сестрой на берегу реки и поскользнулся, спускаясь к воде. Ребёнок упал в воду и не смог выбраться.

«Приехавшая на место происшествия скорая медицинская помощь провела реанимационные мероприятия, однако, спасти ребёнка не удалось», — сообщили в пресс-службе краевого СК.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в марте иркутский участковый спас подростка, который упал в Ангару, пытаясь сделать селфи.

