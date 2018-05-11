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Автомобиль реанимации попал в ДТП в центре Новосибирска

 11 мая, 16:25
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Автомобиль реанимации попал в ДТП в центре Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

Очевидцы сообщили, что на Красном проспекте столкнулись «ГАЗель» скорой помощи и седан, информации о пострадавших пока нет.

ДТП произошло сегодня, 11 мая — о нём сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». В Новосибирске на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина произошло столкновение между ГАЗелью скорой помощи и седаном Renault Megan.

«Авария заняла ряд для автобусов и правый ряд для автомобилей. По словам подписчика, скорая ехала с включённым световым спецсигналом», — сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в мае ребёнок пострадал в серьёзной аварии в Новосибирске.

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