Барабинский стрелок запланировал покушение на однокурсников, чтобы стать знаменитым

Трагедия с участием подростков в одном из колледжей Новосибирской области всколыхнула всю Россию: следователи разбираются в причинах и прижизненном увлечении национализмом юноши, ворвавшегося в класс с ружьём — расследование контролирует глава СК и правительство Новосибирской области.

Следственный комитет расследует дело об инциденте, произошедшем 10 мая в барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий. Студент первого курса во время занятия ворвался в кабинет с нацистским приветствием и несколько раз выстрелил из ружья в однокурсников. Одному из них, Дмитрию Б., прострелил руку. Спасаясь от выстрелов, студенты начали выпрыгивать в окна. Поскольку кабинет находился на втором этаже, двое из спасавшихся сломали ноги. Сам Илья И. свёл счёты с жизнью, когда мастер группы попытался с ним поговорить.

Как сообщил Сиб.фм источник, пожелавший остаться неизвестным, над подростком, приехавшим учиться из Куйбышевского района, постоянно подшучивали однокашники. По словам собеседника, парня просто «довели».

Сразу после того, как об инциденте стало известно, в Барабинск на служебном вертолёте вылетел врио главы региона Андрей Травников и руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко. Андрей Травников осмотрел место происшествия и посетил пострадавших в больнице.

Очевидно, поступок мальчика не был продиктован эмоциями: он привёз разобранное ружьё в рюкзаке, а в кабинет зашёл, когда занятие уже продолжалось некоторое время.

Следователи начали выяснять причины и разрабатывать все возможные версии произошедшего. Наиболее вероятное предположение о том, что расстрел — это реакция на нападки сверстников, не подтвердилась. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы правительства региона на официальном сайте.

«В ходе следственных мероприятий по факту стрельбы в колледже транспортных технологий им. Лунина, случившейся 10 мая и повлекшей огнестрельное ранение, самоубийство виновника происшествия, а также травмирования двух студентов, был исключён ряд мотивов, которые ранее озвучивались федеральными и региональными СМИ», — говорится в сообщении.

В связи с трагедией в колледже возбудили ещё несколько уголовных дел. Семью И. проверят на ненадлежащее хранение оружия, а сотрудников колледжа и ЧОП, занимавшийся охраной учебного заведения — на халатность.

Расследование взяли на личный контроль глава российского СК Александр Бастрыкин и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Сотрудники СК обыскали дом, где жил мальчик с родителями и младшим братом и побеседовали с его родственниками. Следователи выяснили, что с ружьём на охоту ходил отец Ильи, а дядя парня служит во вневедомственной охране. Также установили, что подросток в разное время увлекался национализмом, сатанизмом, а также интересовался биографией Гитлера и даже «поздравил» его с днём рождения на своей странице «ВКонтакте».

Страница Ильи в соцсети пестрела символами славянской и скандинавской мифологии, которые использовал в своей идеологии Третий рейх, а также призывами к сохранению чистоты «белой расы». К тому же, подросток состоял во множестве тематических групп, а имена и содержание страниц его друзей явно указывали на общность интересов. Его профиль в соцсети на момент выхода публикации уже заблокирован.

Как сообщили в паблике «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», Илья «очень хотел стать знаменитым, чтобы пресса о нём говорила».

Напомним, трагедия в барабинском колледже стала не первой в череде губительной подростковой агрессии: 19 января в Улан-Удэ школьники подожгли учебный кабинет, в котором проходил урок русского языка у семиклассников, и на выходе избивали спасающихся от пожара школьников, а 27 февраля в якутском Верхоянске пьяные ученики 10 и 11 классов насмерть запинали 21-летнего молодого человека.