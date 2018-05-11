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Бизнесмена, готовившего убийство партнёра, освободили от наказания

 11 мая, 13:12
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Бизнесмена, готовившего убийство партнёра, освободили от наказания
фото с сайта pixabay.com

Планировавший убить двух своих партнёров бизнесмен Алексей Васильев по решению Первомайского суда отправится домой; в счёт отбывания наказания ему зачли домашний арест во время следствия.

По данным следствия, основатель металлопрокатной компании «Сибпромснаб» готовил план убийства двух своих партнёров. Одной из потенциальных жертв был Евгений Ваулин, до 2014 года занимавший пост руководителя Сибирского управления Минрегионразвития России.

Как сообщила Тайга.инфо, после упразднения ведомства, которым руководил Ваулин, он занялся бизнесом в сфере металлопроката и стал партнёром Васильева.

Очевидно, партнёрские отношения дали сбой, потому что в октябре 2016 года Васильев решил убить Ваулина и попросил знакомого собрать о жертве информацию и купить оружие. Но вместо того, чтобы обратиться к торговцам огнестрелом, мужчина поспешил в полицию. Благодаря этому обращению Васильева задержали, когда тот готовился приобрести пистолет Макарова.

Бизнесмена-киллера обвинили в подготовке к убийству двух лиц, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия. На время следствия обвиняемого поместили под домашний арест.

10 мая Первомайский районный суд Новосибирска постановил снять с Васильева обвинение в покушении, но признать его виновным в покупке оружия и назначить наказание в виде полутора лет колонии-поселения. Однако суд зачёл в отбывание наказания время, проведённое Васильевым под домашним арестом, и освободил подсудимого от наказания.

«За Васильевым А. признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда», — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Новосибирска.

Напомним, в июне 2017 года пассажиры напали на женщину-таксиста с ножами; их добычей стали мобильный телефон, 900 рублей и тюремные сроки.

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