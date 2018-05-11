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Гендиректор РЖД поддержал Травникова в реализации «Городской электрички»

 11 мая, 07:01
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Гендиректор РЖД поддержал Травникова в реализации «Городской электрички»
фото предоставила пресс-служба правительства Новосибирской области

Проект станет одним из ключевых в развитии транспортной схемы Новосибирской агломерации.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обсудил реализацию проекта «Городская электричка» с генеральным директором, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым, находящимся с рабочим визитом в нашем регионе. Во встрече принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Проект станет одним из ключевых в развитии транспортной схемы Новосибирской агломерации. Ранее Андрей Травников предлагал синхронизировать проекты развития транспортной схемы агломерации и новой редакции транспортной схемы областного центра.

Проект «Городская электричка» предусматривает развитие транспортной доступности левого берега Новосибирска за счёт организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный — Клещиха — Чемской, которые помогут жителям массивов «Чистая Слобода», «Юго-Западный», «Северо-Чемской» и «Южно-Чемской».

Андрей Травников представил детали проекта участникам встречи. Пассажирские платформы появятся в тех районах, где уже сегодня построено много жилья, создан значительный задел для увеличения жилого фонда, необходимый для выполнения задачи, поставленной Президентом РФ — фактически в два раза увеличить объёмы жилищного строительства.

«Прошу этот проект поддержать. Нами уже проработана дорожная карта. При поддержке РЖД мы видим возможность организовать движение и обслуживание пассажиров на первых трёх станциях уже к концу 2019 года, и полностью завершить проект к концу 2020 года», — отметил в ходе встречи врио губернатора.

Проект поддержал и Сергей Меняйло. Он отметил необходимость развития транспортной инфраструктуры агломераций в Сибири.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров также поддержал реализацию проекта.

«Абсолютно согласен. Грузовое движение, в целом в мире, на сегодняшний день прирастает на 4-6% в год, а движение в агломерациях, пассажирское движение, растёт десятками процентов. Необходимо будет уточнить параметры и формат участия каждой из заинтересованных сторон, кому что нужно сделать», — отметил он.

Напомним, в марте Андрей Травников обсудил проект «Городская электричка» в Новосибирске.

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