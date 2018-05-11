5 баллов
+14 °C

Инициативную группу в поддержку Травникова возглавил Александр Карелин

 11 мая, 17:52
были упомянуты
подходящие темы
Инициативную группу в поддержку Травникова возглавил Александр Карелин
фото с сайта karelin.ru

Депутат Госдумы Александр Карелин поддержит кандидатуру Андрея Травникова в выборах на пост губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года.

Как сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на новосибирский штаб поддержки Владимира Путина, в регионе создана инициативная группа в поддержку выдвижения врио губернатора Андрея Травникова на предстоящих выборах главы региона. Её возглавил депутат Госдумы Александр Карелин.

Издание отмечает, что в состав штаба вошли председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Новосибирской области Виктор Леонов, руководитель ассоциации врачей Новосибирской области Сергей Дорофеев, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Власов, гендиректор «Сибиара» Виктор Кушнир, член Совфеда Надежда Болтенко, доверенное лицо Владимира Путина и предприниматель Ирина Кива.

Напомним, в апреле Андрей Травников попросил главу КПРФ — Геннадия Зюганова — не пускать Анатолия Локтя на выборы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 марта, 11:32 • репортаж

Первая годовщина

Служащие Сибирского округа войск Росгвардии не стали отмечать свой праздник, однако собрались, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове.
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
самое популярное
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.