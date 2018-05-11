Инициативную группу в поддержку Травникова возглавил Александр Карелин

Депутат Госдумы Александр Карелин поддержит кандидатуру Андрея Травникова в выборах на пост губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года.

Как сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на новосибирский штаб поддержки Владимира Путина, в регионе создана инициативная группа в поддержку выдвижения врио губернатора Андрея Травникова на предстоящих выборах главы региона. Её возглавил депутат Госдумы Александр Карелин.

Издание отмечает, что в состав штаба вошли председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Новосибирской области Виктор Леонов, руководитель ассоциации врачей Новосибирской области Сергей Дорофеев, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Власов, гендиректор «Сибиара» Виктор Кушнир, член Совфеда Надежда Болтенко, доверенное лицо Владимира Путина и предприниматель Ирина Кива.

Напомним, в апреле Андрей Травников попросил главу КПРФ — Геннадия Зюганова — не пускать Анатолия Локтя на выборы.