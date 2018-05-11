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Из страха расстаться с «железным конём» житель Бердска погасил кредит

 11 мая, 07:47
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Из страха расстаться с «железным конём» житель Бердска погасил кредит
фото с сайта drom.ru

Должника из Новосибирской области «сдала» приставам его мама, предоставив им его номер телефона.

В отделе судебных приставов по городу Бердску на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 47-летнего гражданина Д. о наложении ареста на автомобиль Hyundai Solaris 2016 года выпуска, в качестве обеспечительной меры, за долги перед банком.

Когда слуги Фемиды прибыли по месту жительства должника, мужчина не открывал дверь, на телефонные звонки не отвечал. А когда после настойчивых звонков он всё-таки взял трубку, то представился другим именем и заявил, что не знает должника. Однако номер телефона сообщила судебному приставу-исполнителю мама неплательщика.

Мужчина надеялся, что ему удастся избежать ареста любимого автомобиля, если он избежит встречи с приставами, однако всё пошло не по его плану: пока он прятался за дверями, приставы наложили арест на его Hyundai Solaris.

В это время из квартиры должника выбежала женщина и пыталась остановить пристава-исполнителя.

«Она заявила, что приобрела машину у должника по договору купли-продажи, которого по непонятным причинам у неё не оказалось. В ходе беседы с женщиной стало известно, что адрес её регистрации такой же, как у гражданина Д. Она пояснила, что прописала его в своей квартире, так как он у неё работал, но сейчас его нет дома», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Несмотря на попытки женщины всеми способами избежать расставания с «железным конём», арест был наложен, а автомобиль передан представителю финансовой организации.

Примерив на себя роль пешехода, должник-автолюбитель на следующий день связался с сотрудниками банка и погасил задолженность по кредиту, которая составляла немногим более 400 000 рублей.

Напомним, с помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО.

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