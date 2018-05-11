скриншот из видео «Игорь Востриков на пресс-конференции по «Зимней вишне» пользователя Action YouTube TV на YouTube

Общественник Игорь Востриков в ходе своей пресс-конференции заявил, что семьи погибших в пожаре в «Зимней вишне» не получили обещанных компенсаций от совладельца торгового центра.

Игорь Востриков, потерявший в кемеровской трагедии жену, сестру и троих детей, 10 мая вместе с юристом и правозащитником Екатериной Гордон провёл пресс-конференцию «Секреты „Зимней вишни“: итоги личного расследования страшной трагедии».

После случившегося житель Кемерова Игорь Востриков создал и возглавил общественное движение «Глас народа». Вместе с активистами движения он начал собственное расследование причин произошедшего пожара, унёсшего жизни 60 человек.

В ходе пресс-конференции Востриков рассказал о недобросовестности региональных чиновников, которые разрешили ввести в эксплуатацию здание ТРЦ, когда этого категорически нельзя было делать, и о промахах пожарных непосредственно во время тушения пожара 25 марта.

Не обошёл общественник и тему компенсаций. По его словам, деньги на выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших «удерживали с бюджетников в виде однодневного заработка», а выплат, которые им пообещал совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов, вообще не было.

«Никому из пострадавших на счёт не приходили средства от собственника Штенгелова или каких-то его компаний. Все деньги пришли с назначением платежа из резервного фонда области», — цитирует Игоря Вострикова ТАСС.

Между тем, ТАСС сообщил, что семьи погибших получили в общей сложности по 5 млн рублей, из которых для каждой семьи по 1 млн рублей выделили из резервных фондов федерального и регионального бюджетов, 3 млн рублей предоставил Штенгелов. Деньги бизнесмен направил в бюджет Кемеровской области.

Напомним, 26 марта жители Кемерово по собственной инициативе проверили морги и хладокомбинат, чтобы опровергнуть информацию о сотнях погибших, тела которых якобы отвезли на предприятие.

